Le Rituel du verre d’eau, Mixt, La Chapelle, Nantes

Informations pratiques

Le Rituel du verre d’eau Vendredi 6 novembre, 20h00 Mixt, La Chapelle Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T20:00:00+01:00 – 2026-11-06T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-06T20:00:00+01:00 – 2026-11-06T21:00:00+01:00

Vous êtes chez des inconnus qui vous ont invités chez eux, quelque part entre la France et l’Algérie. Entre l’autofiction musicale et l’enquête documentaire, ce spectacle imaginé par Anaïs Allais Benbouali nous transporte dans le quotidien de couples mixtes où l’amour défie les frontières et les non-dits.

Quels sont les espaces où nous pouvons encore être confronté·es à une réelle altérité ? Le couple mixte, peut-être. À partir de paroles de couples franco-algériens recueillies entre Sevran et Marseille, inspirée par sa propre histoire et celle de ses parents, l’autrice associée à Mixt a imaginé une petite forme conçue pour être jouée chez l’habitant. Dans quels interstices l’Histoire et la politique s’immiscent-elles dans nos histoires d’amour ? Accompagnée par une calligraphie dessinée en direct et par les notes envoûtantes d’une chanson en chaâbi, cette création explore les « acouphènes » de l’Histoire qui résonnent dans nos foyers.

Mixt, La Chapelle 49 rue du Coudray, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/le-rituel-du-verre-deau-06112026-1900 »}]

Le rituel du verre d’eau / Festival Les Cosmopolites / Théâtre / Spectacle vivant / Mixt Nantes Les Cosmopolites Théâtre