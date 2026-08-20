Le robot sauvage de Chris Sanders (2024), Bibliothèque des Minoteries, Genève

Informations pratiques

Le robot sauvage de Chris Sanders (2024) Vendredi 16 octobre, 18h30 Bibliothèque des Minoteries

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T18:30:00+02:00 – 2026-10-16T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-16T18:30:00+02:00 – 2026-10-16T20:30:00+02:00

Venez découvrir en famille le film Le Robot Sauvage. Il raconte l’incroyable épopée d’un robot, Roz, qui après avoir fait naufrage sur une île déserte doit apprendre à s’adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l’île. Il finit par adopter le petit d’une oie, un oison, qui se retrouve orphelin. Une histoire sur fond d’écologie qui éblouira petits et grands.

Bibliothèque des Minoteries Rue des Minoteries 3, 1205 Genève Genève 1205 http://www.bm-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-minoteries/

Projection du film Le robot sauvage de Chris Sanders // Bibliothèque des Minoteries // 16 octobre 2026 // de 18h30 à 20h30 // Tous publics dès 10 ans.

DR