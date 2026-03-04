Le Roi Soleil – Le retour 13 – 16 mars Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

35 € à 85 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T20:00:00+01:00 – 2026-03-13T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-16T20:00:00+01:00 – 2026-03-16T22:00:00+01:00

Comédie musicale

Pour fêter son 20e anniversaire, le spectacle mythique « Le Roi Soleil », produit par Dove Attia et mis en scène par Kamel Ouali, repart en tournée dans une toute nouvelle version inédite.

Une nostalgie grandissante et des tubes incontournables qui ne nous ont jamais quittés : le Roi Soleil est de retour et voit les choses en grand !

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

