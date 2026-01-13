Le Rooftop du Château de Couches Les DJ sets RD 978 Couches

Le Rooftop du Château de Couches Les DJ sets

RD 978 Château de Couches dit de Marguerite de Bourgogne Couches Saône-et-Loire

Début : 2026-05-15 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:30:00

2026-05-15 2026-05-23 2026-06-12 2026-06-26 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

Au cours de l’été, le Château de Couches vous accueille sur son rooftop érigé au sommet de la tour de justice pour vibrer au son de la musique lors de DJ Sets !

Un point de vue unique sur les vignobles environnants et une ambiance dépaysante !

Consommations payantes sur place. .

+33 3 85 45 57 99 contact@chateaudecouches.com

