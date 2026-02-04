Atelier numérique Les bons plans sur Internet Leboncoin, Vinted et Too Good To Go Mairie, place de l’Hôtel de ville Couches

Mairie, place de l’Hôtel de ville Espace France Services Couches Saône-et-Loire

Gratuit

14:00:00
15:30:00

2026-06-03

Venez découvrir des applications simples et utiles pour le quotidien acheter d’occasion, vendre ce que vous n’utilisez plus et lutter contre le gaspillage.   .

Mairie, place de l’Hôtel de ville Espace France Services Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74 

English : Atelier numérique Les bons plans sur Internet Leboncoin, Vinted et Too Good To Go

