Atelier numérique Les bons plans sur Internet Leboncoin, Vinted et Too Good To Go Mairie, place de l'Hôtel de ville Couches mercredi 3 juin 2026.
Mairie, place de l'Hôtel de ville Espace France Services Couches Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-06-03 14:00:00
fin : 2026-06-03 15:30:00
2026-06-03
Venez découvrir des applications simples et utiles pour le quotidien acheter d'occasion, vendre ce que vous n'utilisez plus et lutter contre le gaspillage.
+33 3 85 86 64 75
