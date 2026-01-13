Le terrifiant Halloween du Château de Couches RD978 Couches
Le terrifiant Halloween du Château de Couches
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-11-01
2026-10-21
L’automne s’installe et les nuits s’allongent, vampires et sorcières rôdent dans les couloirs au côté de quelques fantômes… Bienvenue au Château de Couches !
Venez sculpter votre citrouille jack’o’lantern au Château et repartez avec votre terrifiante décoration à la maison !
Pour plus de frissons, le Château sera spécialement décoré pour l’occasion, alors vous aussi, n’hésitez pas à venir costumés ! .
RD978 Château de Couches Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 45 57 99 contact@chateaudecouches.com
