Noël au Château de Couches D978 Couches

Noël au Château de Couches

D978 Château de Couches Couches Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-23

2025-12-14 2025-12-20 2025-12-26

Laissons à nos petites mains le soin peindre de jolis jouets en bois (épée ou bouclier), de déambuler dans les parcs du Château avec leurs lampions et de plonger dans la magie de noël en observant les décorations extérieures et intérieures.

Atelier de peinture sur épée ou bouclier en bois

Au programme de cet atelier de la créativité et de l’amusement ! Les enfants peignent leur bouclier ou épée en bois pour repartir avec ce magnifique jouet personnalisé à la maison qui pourra être offert ou conservé précieusement pour des séances de jeux !

Visites aux lampions

Récupérez votre lampion à l’accueil et déambulez, à la nuit tombée, dans les parcs et jardins du Château. Guirlandes, animaux illuminés, la féérie s’installe au Château ! .

D978 Château de Couches Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 45 57 99 contact@chateaudecouches.com

