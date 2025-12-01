Noël au Château de Couches D978 Couches
Noël au Château de Couches D978 Couches dimanche 14 décembre 2025.
Noël au Château de Couches
D978 Château de Couches Couches Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-14 2025-12-20 2025-12-26
Laissons à nos petites mains le soin peindre de jolis jouets en bois (épée ou bouclier), de déambuler dans les parcs du Château avec leurs lampions et de plonger dans la magie de noël en observant les décorations extérieures et intérieures.
Atelier de peinture sur épée ou bouclier en bois
Au programme de cet atelier de la créativité et de l’amusement ! Les enfants peignent leur bouclier ou épée en bois pour repartir avec ce magnifique jouet personnalisé à la maison qui pourra être offert ou conservé précieusement pour des séances de jeux !
Visites aux lampions
Récupérez votre lampion à l’accueil et déambulez, à la nuit tombée, dans les parcs et jardins du Château. Guirlandes, animaux illuminés, la féérie s’installe au Château ! .
D978 Château de Couches Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 45 57 99 contact@chateaudecouches.com
