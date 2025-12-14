Visite du Château et Histoire des rénovations sous forme d’exposition, Château de Couches, Couches

Visite du Château et Histoire des rénovations sous forme d’exposition 19 et 20 septembre Château de Couches Saône-et-Loire

Visite libre : 4 € │Visite audioguidée : 4 € sur réservation │Enfants jusqu’à 12 ans : Gratuit │Visite libre et dégustation : 6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du château en participant à une visite audioguidée ou libre à tarif grandement réduit !

Et découvrez les rénovations du château au travers d’une exposition photographique !

Château de Couches Château de Couches, 71490 Couches Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 45 57 99 https://www.chateaudecouches.com/fr_FR/ Le château de Couches, bâti à partir du XIe siècle, est inscrit au titre des Monuments historiques. Lors de la visite, découvrez son architecture variée en déambulant dans ses souterrains, sa chapelle, sa tour de justice, son donjon et ses parcs. Pour accéder au château, un parking est disponible en face de l’entrée | Pendant les Journées européennes du patrimoine, des réductions tarifaires sont appliquées sur les billets !

Découvrez l’histoire du château en participant à une visite audioguidée ou libre à tarif grandement réduit !

© Chateau de Couches