Aux Puces Superphoniques Salle Jean Genet Couches

Couches

Aux Puces Superphoniques

Salle Jean Genet 10 Rte de Chalencey Couches Saône-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 14:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Octave et Domi inventeurs, chansonniers, bricoleurs de métier sont heureux de vous dévoiler leurs découvertes musicales et artisanales! Dans un cabaret de bric, ou un concert de broc, ils partagent leur vision sensible sur le monde, avec humour des objets et amour des mots (à moins que ce ne soit l’inverse).

Un spectacle qui hume le café frais et qui sent la mécanique méta-empirique. Un véritable opus superphonique! .

Salle Jean Genet 10 Rte de Chalencey Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 61 27 58 sallejeangenet@grandautunoismorvan.fr

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English : Aux Puces Superphoniques

L’événement Aux Puces Superphoniques Couches a été mis à jour le 2026-04-28 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II