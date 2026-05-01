Aux Puces Superphoniques Salle Jean Genet Couches
Aux Puces Superphoniques Salle Jean Genet Couches mardi 19 mai 2026.
Couches
Aux Puces Superphoniques
Salle Jean Genet 10 Rte de Chalencey Couches Saône-et-Loire
Tarif : 17 – 17 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 14:30:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Octave et Domi inventeurs, chansonniers, bricoleurs de métier sont heureux de vous dévoiler leurs découvertes musicales et artisanales! Dans un cabaret de bric, ou un concert de broc, ils partagent leur vision sensible sur le monde, avec humour des objets et amour des mots (à moins que ce ne soit l’inverse).
Un spectacle qui hume le café frais et qui sent la mécanique méta-empirique. Un véritable opus superphonique! .
Salle Jean Genet 10 Rte de Chalencey Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 61 27 58 sallejeangenet@grandautunoismorvan.fr
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English : Aux Puces Superphoniques
L’événement Aux Puces Superphoniques Couches a été mis à jour le 2026-04-28 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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