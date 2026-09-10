Le rucher des 3 frontières vous donne rendez-vous, Parc des expositions de l’Euro-Métropole de Metz, Metz

Informations pratiques

Le rucher des 3 frontières vous donne rendez-vous 2 – 5 octobre Parc des expositions de l’Euro-Métropole de Metz Moselle

Entrée adultes : 8,50 €

CSE, carte famille nombreuse, ou justificatif d’un titre de taxi ou de transport en commun : 7 €

– de 12 ans et PMR : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-05T10:00:00+02:00 – 2026-10-05T17:00:00+02:00

À l’occasion de la Foire internationale de Metz et de l’Api’week, venez rencontrer le Rucher des Trois Frontières et découvrir le savoir-faire de ses apiculteurs.

Une grande variété de miels sera proposée à la vente, notamment des miels de tilleul, de lavande, de sapin, de printemps, de forêt et de châtaignier. Une belle occasion d’échanger avec des professionnels et de découvrir toute la richesse des saveurs de la ruche.

Parc des expositions de l’Euro-Métropole de Metz Rue de la Grange aux bois 57072 Metz France Metz 57070 Grange-aux-Bois Moselle Grand Est

Profitez de la Foire internationale de Metz et de l’Api’week pour aller à la rencontre de Florent Leg, apiculteur passionné qui propose à la vente une gamme de produits variés.