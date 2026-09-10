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Le rucher des 3 frontières vous donne rendez-vous, Parc des expositions de l’Euro-Métropole de Metz, Metz

vendredi 2 octobre 2026 · Parc des expositions de l'Euro-Métropole de Metz · Metz

Le rucher des 3 frontières vous donne rendez-vous, Parc des expositions de l’Euro-Métropole de Metz, Metz

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Lieu
Parc des expositions de l'Euro-Métropole de Metz
Adresse
Rue de la Grange aux bois 57072 Metz France
Ville
57070 Metz
Département
Moselle
Tarif
Entrée adultes : 8,50 € CSE, carte famille nombreuse, ou justificatif d’un titre de taxi ou de transport en commun : 7 € – de 12 ans et PMR : gratuit

Le rucher des 3 frontières vous donne rendez-vous 2 – 5 octobre Parc des expositions de l’Euro-Métropole de Metz Moselle

Entrée adultes : 8,50 €
CSE, carte famille nombreuse, ou justificatif d’un titre de taxi ou de transport en commun : 7 €
– de 12 ans et PMR : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-05T10:00:00+02:00 – 2026-10-05T17:00:00+02:00

À l’occasion de la Foire internationale de Metz et de l’Api’week, venez rencontrer le Rucher des Trois Frontières et découvrir le savoir-faire de ses apiculteurs.
Une grande variété de miels sera proposée à la vente, notamment des miels de tilleul, de lavande, de sapin, de printemps, de forêt et de châtaignier. Une belle occasion d’échanger avec des professionnels et de découvrir toute la richesse des saveurs de la ruche.

Parc des expositions de l’Euro-Métropole de Metz Rue de la Grange aux bois 57072 Metz France Metz 57070 Grange-aux-Bois Moselle Grand Est
Profitez de la Foire internationale de Metz et de l’Api’week pour aller à la rencontre de Florent Leg, apiculteur passionné qui propose à la vente une gamme de produits variés.

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