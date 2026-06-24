Informations pratiques

Foncine-le-Haut

Le Rucher du Bayard

Le Bayard Foncine-le-Haut Jura

Tarif : 4 – 4 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-08-27 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Dans nos régions de moyennes montagnes, certaines maisons possédaient un rucher couvert appelé Abeiller . Ce dernier protégeait les ruches des conditions climatiques rudes. L’idée de mettre en place un rucher couvert à vocation pédagogique est née à Foncine-le-Haut. En mars 2011, plusieurs apiculteurs amateurs et professionnels locaux se regroupèrent en association.

Le Rucher du Bayard est implanté en zone Natura 2000 dans le site classé de la Haute Vallée de la Saine. Il comprend une quinzaine de colonies ainsi qu’une ruche pédagogique vitrée que nous vous invitons à découvrir, accompagnés d’un apiculteur.

Des visites guidées sont organisées chaque été (suivant la météo). Celles-ci se terminent par une dégustation et une vente de miels. Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme à Foncine-le-Haut. .

Le Bayard Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 93 11

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English : Le Rucher du Bayard

L’événement Le Rucher du Bayard Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2026-06-24 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA