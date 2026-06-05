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Le Run des demoiselles Château des Demoiselles La Motte

Le Run des demoiselles Château des Demoiselles La Motte dimanche 18 octobre 2026.

Lieu : Château des Demoiselles

Adresse : 2040 route de Callas

Ville : 83920 La Motte

Département : Var

Début : dimanche 18 octobre 2026

Fin : dimanche 18 octobre 2026

Tarif :

La Motte

Le Run des demoiselles

Château des Demoiselles 2040 route de Callas La Motte Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

RDV le dimanche 18 octobre 2026 pour une course à pieds solidaire et féminine dans le cadre d’octobre rose. Cet évènement est également ouvert aux hommes déguisés en femme ou avec un accessoire féminin
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Château des Demoiselles 2040 route de Callas La Motte 83920 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 70 28 78 

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English :

11th edition of local fair that showcases local producers: wine growers and craftsmen.

L’événement Le Run des demoiselles La Motte a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon

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