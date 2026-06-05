Le Run des demoiselles Château des Demoiselles La Motte
Le Run des demoiselles Château des Demoiselles La Motte dimanche 18 octobre 2026.
La Motte
Le Run des demoiselles
Château des Demoiselles 2040 route de Callas La Motte Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
RDV le dimanche 18 octobre 2026 pour une course à pieds solidaire et féminine dans le cadre d’octobre rose. Cet évènement est également ouvert aux hommes déguisés en femme ou avec un accessoire féminin
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Château des Demoiselles 2040 route de Callas La Motte 83920 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 70 28 78
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English :
11th edition of local fair that showcases local producers: wine growers and craftsmen.
L’événement Le Run des demoiselles La Motte a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon
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