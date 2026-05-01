Le Sabre / Présentation de Aurélien Audu, Le Cratère, Toulouse

Le Sabre / Présentation de Aurélien Audu Vendredi 1 mai, 14h00 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T14:00:00+02:00 – 2026-05-01T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T14:00:00+02:00 – 2026-05-01T16:00:00+02:00

Trois films de Kenji Misumi Vendredi 1er mai 2026 à partir de 14h.

On retrouve dans ces trois films de Kenji Misumi une approche nihiliste du sabreur nippon et de sa psyché – liée notamment aux écrits de Renzabuto Shibata –, une affection naturelle pour les marginaux et les démunis, soumis à l’ostracisme d’une société autoritaire et foncièrement utilitariste, un rapport complexe aux valeurs du passé, à la fois rassurantes et aliénantes, un traitement esthétique, poétique et quasiment abstrait des archétypes narratifs du jidai-geki ( film en costumes nippon), et deux acteurs – Raizo Ichikawa et Shintaro Katsu – opposés en tout, mais dont la popularité au Japon, même posthume, ne s’est jamais démentie. Mariant habilement péripéties armées, réalisme psychologique et ambition visuelle, ces films démontrent, si besoin était, l’existence d’un cinéma de studio nippon dont les qualités esthétiques brouillent subtilement les frontières entre le divertissement et la polémique notion de « auteur-réalisateur », un statut généralement dénié aux artisans de l’industrie du cinéma. Robin Gatto

En compagnie de Aurélien Audu de l’association Toulouse Japon et animé par les démonstrations de Kinomichi – art corporel issu de l’aikido – avec Pierre Rechenmann, instructeur diplômé de l’association Kinomichi Toulouse

Film : Le Sabre

Ven. 1/5 14:00 – Le Sabre

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/le-sabre »}] [{« link »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/le-sabre »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse