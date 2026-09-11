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Le Salon de l’Etudiant à Pau Zénith Pyrénées Pau

samedi 17 octobre 2026 · Zénith Pyrénées · Pau

Le Salon de l’Etudiant à Pau Zénith Pyrénées Pau

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Zénith Pyrénées
Adresse
Rue Suzanne Bacarisse
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Pau

Le Salon de l’Etudiant à Pau

Zénith Pyrénées Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Le Salon de l’Etudiant à Pau revient pour sa 11e édition?! Un rendez-vous incontournable pour aider les jeunes à construire leur avenir et les guider dans leur orientation. Cet événement important du paysage éducatif est organisé en partenariat avec l’Académie?de Bordeaux, la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et la Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. 
 
  
Dédié à l’éducation et à l’orientation, ce salon a été pensé pour accompagner sereinement les jeunes dans leurs choix d’orientation en proposant des conseils adaptés et des informations précises sur Parcoursup. 

Au programme   
* Échanges avec des professionnels de différents secteurs.  
* Ateliers thématiques interactifs pour répondre concrètement aux questions. 
* Conseils personnalisés sur l’orientation.  
* Conférences thématiques   .

Zénith Pyrénées Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 27 82 63  promosalons@letudiant.fr

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English : Le Salon de l’Etudiant à Pau

L’événement Le Salon de l’Etudiant à Pau Pau a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pau

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