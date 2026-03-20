Le salon de musique de Madame de Sévigné Musée Carnavalet Paris

Le salon de musique de Madame de Sévigné

Étudiant·es département de musiques anciennes et pratiques historiques du CRR de Paris, du MIMA Sorbonne-Université et du réseau parisien des conservatoires municipaux

Caroline Bardot et Lisandro Nesis, coordination musicale et scénique

Hubert Hazebroucq, coordination scientifique

Concert dans le cadre de l’exposition « Madame de Sévigné. Lettres parisiennes »

Le jeudi 18 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-18T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T20:30:00+02:00

Musée Carnavalet 14, rue Payenne 75003 Paris

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