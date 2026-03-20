Le salon de musique de Madame de Sévigné Musée Carnavalet Paris
Le salon de musique de Madame de Sévigné Musée Carnavalet Paris jeudi 18 juin 2026.
Le salon de musique de Madame de Sévigné
Étudiant·es département de musiques anciennes et pratiques historiques du CRR de Paris, du MIMA Sorbonne-Université et du réseau parisien des conservatoires municipaux
Caroline Bardot et Lisandro Nesis, coordination musicale et scénique
Hubert Hazebroucq, coordination scientifique
Concert dans le cadre de l’exposition « Madame de Sévigné. Lettres parisiennes »
Le jeudi 18 juin 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-18T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-18T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T20:30:00+02:00
Musée Carnavalet 14, rue Payenne 75003 Paris
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