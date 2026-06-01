Le samedi du Gaming, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac
Le samedi du Gaming, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac samedi 20 juin 2026.
Le samedi du Gaming Samedi 20 juin, 14h00, 16h00 Médiathèque Jacques Ellul Gironde
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00
Renseignements et réservations : Médiathèque Jacques Ellul – 05 57 93 67 00 – mediatheques@mairie-pessac.fr
Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 67 00 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@mairie-pessac.fr »}] [{« link »: « mailto:mediatheques@mairie-pessac.fr »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.
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