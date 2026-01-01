Le Sandhaas Marik Marché mensuel

29 rue Principale Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-09 16:30:00

fin : 2026-01-09 18:30:00

Date(s) :

2026-01-09 2026-02-13 2026-03-13

Instants de partage avec les producteurs locaux et autres commerçants.

29 rue Principale Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 04 18 mairie.altenstadt@wanadoo.fr

English :

Moments of sharing with local producers and other merchants.

L’événement Le Sandhaas Marik Marché mensuel Wissembourg a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de tourisme de l’Alsace Verte