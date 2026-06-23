Wissembourg

Fête nationale

11 place de la République Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 16:30:00

fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Sur la place de la République prise d’armes et défilé motorisé. À l’Abbatiale Sts Pierre et Paul, culte œcuménique. Au Parc du Musée animation musicale par Blue Velvet et Rockabilly Tendencies.

Rendez-vous le mardi 14 juillet 2026 pour les festivités de la fête nationale.

Horaires et programmation

Sur la place de la République

– 16h30 Prise d’armes

– 17h Défilé motorisé

– 18h Culte oecuménique à l’Abbatiale Sts Pierre et Paul

Au Parc du Musée

– 17h30 à 19h30 Blue Velvet

– 20h à 22h30 Rockabilly Tendencies

Nous vous attendons nombreux pour cette fête nationale.

Boissons et petite restauration vous seront proposées par le Oldtimer Club du Pays de Wissembourg. 0 .

11 place de la République Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 84 communication@wissembourg.fr

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English :

At Place de la République: military parade and motorized procession. At the Abbey Church of Saints Peter and Paul, ecumenical service. At the Parc du Musée: musical performances by Blue Velvet and Rockabilly Tendencies.

L’événement Fête nationale Wissembourg a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme de l’Alsace Verte