Visite commentée de Wissembourg en français Wissembourg
Visite commentée de Wissembourg en français Wissembourg vendredi 3 juillet 2026.
Wissembourg
Visite commentée de Wissembourg en français
2 place du Saumon Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 16:00:00
fin : 2026-09-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Venez découvrir Wissembourg, une cité médiévale de caractère, classée parmi les 100 Plus Beaux Détours de France lors de cette visite commentée. Sur inscription.
Venez découvrir Wissembourg, une cité médiévale de caractère, classée parmi les 100 Plus Beaux Détours de France lors de cette visite commentée. Arpentez les rues de la vieille ville afin de découvrir son inestimable et exceptionnel patrimoine architectural et historique, notamment son abbatiale gothique Saints-Pierre-et-Paul, 2ème plus grande église d’Alsace après la cathédrale de Strasbourg. .
2 place du Saumon Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com
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English :
Come and discover Wissembourg, a medieval city of character, ranked among France’s 100 Most Beautiful Detours, on this guided tour. Registration required.
L’événement Visite commentée de Wissembourg en français Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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