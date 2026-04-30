Urban sketching Wissembourg
Urban sketching Wissembourg samedi 27 juin 2026.
Wissembourg
Urban sketching
Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Visite guidée de la ville, casse-croûte alsacien, introduction à la perspective et la composition d’image, exercices de réalisation de motifs. Sur inscription.
Capturez l’instant ! Avec l’urban sketching, détails d’architecture, impressions et scènes urbaines sont fixés directement dans un cahier à dessin à l’aide de crayons et d’aquarelle. L’atelier démarrera avec une visite guidée de la ville et un casse-croûte alsacien. Après une introduction à la perspective et la composition d’image, ainsi que quelques premiers exercices, nous partirons à la recherche de nos premiers motifs. .
Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 95 64 info@up-pamina-vhs.org
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English :
Guided tour of the town, Alsatian snack, introduction to perspective and image composition, pattern-making exercises. Registration required.
L’événement Urban sketching Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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