Visite commentée du champ de bataille du Geisberg Wissembourg
Visite commentée du champ de bataille du Geisberg Wissembourg samedi 8 août 2026.
Wissembourg
Visite commentée du champ de bataille du Geisberg
Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 15:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Visite de la colline du Geisberg qui fût le lieu de batailles successives dont la plus célèbre, la bataille du 4 août 1870. Panorama unique sur Wissembourg et le vignoble du Palatinat. Sur inscription.
Visite de la colline du Geisberg qui fût le lieu de batailles successives dont la plus célèbre, la bataille du 4 août 1870, aboutit à la victoire des Prussiens sur les troupes du Général Abel Douay. Un panorama unique sur Wissembourg et le vignoble du Palatinat complète l’intérêt du site. .
Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com
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English :
Visit the Geisberg hill, site of successive battles, the most famous of which was the battle of August 4, 1870. Unique panorama of Wissembourg and the Palatinate vineyards. Registration required.
L’événement Visite commentée du champ de bataille du Geisberg Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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