Wissembourg

Concert Dialogue musical entre le Japon et la France

6 rue des Écoles Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Voyage musicale entre le Japon et la France avec, au violoncelle, Dai Miyata, et au piano, Julien Gernay.

Voyage musicale entre le Japon et la France avec, au violoncelle, Dai Miyata, et au piano, Julien Gernay. .

6 rue des Écoles Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 07 91 14 direction@wissembourg-festival.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A musical journey between Japan and France, with Dai Miyata on cello and Julien Gernay on piano.

L’événement Concert Dialogue musical entre le Japon et la France Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte