Festival Passages Wissembourg
Festival Passages Wissembourg vendredi 19 juin 2026.
Wissembourg
Festival Passages
Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19 10:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21
Venez prendre part à ce grand festival franco-allemand des arts de la rue, du cirque et de la musique en plein cœur de Wissembourg et de Schweigen ! Au programme plusieurs spectacles seront prévus sur 3 jours.
Venez prendre part à ce grand festival franco-allemand des arts de la rue, du cirque et de la musique en plein cœur de Wissembourg et de Schweigen ! Au programme plusieurs spectacles seront prévus sur 3 jours. 0 .
Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87 accueil@wissembourg.fr
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English :
Come and take part in this major Franco-German festival of street arts, circus and music in the heart of Wissembourg and Schweigen! The program includes several shows over 3 days.
L’événement Festival Passages Wissembourg a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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