Wissembourg

Festival Passages

Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 10:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21

Venez prendre part à ce grand festival franco-allemand des arts de la rue, du cirque et de la musique en plein cœur de Wissembourg et de Schweigen ! Au programme plusieurs spectacles seront prévus sur 3 jours.

Venez prendre part à ce grand festival franco-allemand des arts de la rue, du cirque et de la musique en plein cœur de Wissembourg et de Schweigen ! Au programme plusieurs spectacles seront prévus sur 3 jours. 0 .

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87 accueil@wissembourg.fr

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English :

Come and take part in this major Franco-German festival of street arts, circus and music in the heart of Wissembourg and Schweigen! The program includes several shows over 3 days.

L’événement Festival Passages Wissembourg a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de l’Alsace Verte