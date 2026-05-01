Wissembourg

Marché aux puces

Avenue de la Sous Préfecture Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 06:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez faire de bonnes affaires à l’occasion de ce vide-greniers au cœur de la vieille ville !

Venez faire de bonnes affaires et dénicher l’objet tant recherché à l’occasion de ce marché au puces au cœur de la vieille ville de Wissembourg ! 0 .

Avenue de la Sous Préfecture Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 29 55 40 leschatsdesvosgesdunord@gmail.com

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English :

Come and grab a bargain at this garage sale in the heart of the old town!

L’événement Marché aux puces Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte