Marché aux puces Wissembourg
Marché aux puces Wissembourg dimanche 31 mai 2026.
Wissembourg
Marché aux puces
Avenue de la Sous Préfecture Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31 06:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Venez faire de bonnes affaires à l’occasion de ce vide-greniers au cœur de la vieille ville !
Venez faire de bonnes affaires et dénicher l’objet tant recherché à l’occasion de ce marché au puces au cœur de la vieille ville de Wissembourg ! 0 .
Avenue de la Sous Préfecture Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 29 55 40 leschatsdesvosgesdunord@gmail.com
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English :
Come and grab a bargain at this garage sale in the heart of the old town!
L’événement Marché aux puces Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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