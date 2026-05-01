Wissembourg

Art & Co anime Wissembourg

Rue de la République Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-14 19:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Rendue piétonne pour l’occasion, la rue de la République va s’animer avec des jeux gonflables, des jeux en bois et un concert en début d’après-midi ! Les commerces seront également ouverts.

Rendue piétonne pour l’occasion, la rue de la République va s’animer avec des jeux gonflables, des jeux en bois et un concert en début d’après-midi ! Les commerces seront également ouverts. 0 .

Rue de la République Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 01 60 84 bureau.art.and.co@gmail.com

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English :

The Rue de la République will be pedestrianized for the occasion, with inflatable and wooden games, and a concert in the early afternoon! Shops will also be open.

L’événement Art & Co anime Wissembourg Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de tourisme de l’Alsace Verte