Biennale d’aquarelle Wissembourg
Biennale d’aquarelle Wissembourg samedi 6 juin 2026.
Wissembourg
Biennale d’aquarelle
2 rue des Écoles Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Première édition de la biennale d’aquarelle expositions, stages d’aquarelle, … Découverte des artistes et de leurs Suvres, participation à des stages et démonstrations.
Participez à la première édition de la biennale d’aquarelle ! Entre expositions et stages d’aquarelles, découvrez les artistes participants et les ateliers proposés.
Programme complet sur www.biennaleaquarellewissembourg.com. 0 .
2 rue des Écoles Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 29 41 50 82 alsaquarelle@gmail.com
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English :
First edition of the watercolor biennial: exhibitions, watercolor workshops, … Discover the artists and their works, take part in workshops and demonstrations.
L’événement Biennale d’aquarelle Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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