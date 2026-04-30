Wissembourg

Biennale d’aquarelle

2 rue des Écoles Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Première édition de la biennale d’aquarelle expositions, stages d’aquarelle, … Découverte des artistes et de leurs Suvres, participation à des stages et démonstrations.

Participez à la première édition de la biennale d’aquarelle ! Entre expositions et stages d’aquarelles, découvrez les artistes participants et les ateliers proposés.

Programme complet sur www.biennaleaquarellewissembourg.com. 0 .

2 rue des Écoles Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 29 41 50 82 alsaquarelle@gmail.com

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English :

First edition of the watercolor biennial: exhibitions, watercolor workshops, … Discover the artists and their works, take part in workshops and demonstrations.

L’événement Biennale d’aquarelle Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte