Flânerie gourmande en musique Wissembourg
Flânerie gourmande en musique Wissembourg dimanche 7 juin 2026.
Wissembourg
Flânerie gourmande en musique
Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 17:45:00
Date(s) :
2026-06-07
Promenade musicale ponctuée d’arrêts en musique à travers Wissembourg. Gourmandises locales accompagnées d’un verre de vin de la région. Sur inscription.
Cette promenade musicale en ce début de l’été nous emmènera à travers Wissembourg. Une flânerie ponctuée d’arrêts en musique durant lesquels une violoniste jouera des morceaux évoquant la France et l’Allemagne. Cette sortie se terminera par un petit goûter. Des gourmandises locales accompagnées d’un verre de vin de la région seront proposées. .
Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 95 64 info@up-pamina-vhs.org
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English :
Musical walk with musical stops through Wissembourg. Local delicacies accompanied by a glass of wine from the region. On registration.
L’événement Flânerie gourmande en musique Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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