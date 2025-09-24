Marché des quatre temps Wissembourg
Marché des quatre temps Wissembourg mercredi 25 février 2026.
Marché des quatre temps
Place de la République Wissembourg Bas-Rhin
Début : Mercredi 2026-02-25 08:00:00
Trois fois par an, les commerçants investissent les rues autour de l’abbatiale* pour une grande braderie. De nombreux stands sont présents et proposent des produits du terroir, de l’artisanat, des vêtements ou encore des friandises.
Place de la République Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87 accueil@wissembourg.fr
Three times a year, shopkeepers take over the streets around the abbey church for a big braderie. Numerous stalls sell local produce, handicrafts, clothing and sweets.
