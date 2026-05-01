Lez’arts des rues marché de l’art et de l’artisanat Wissembourg
Lez’arts des rues marché de l’art et de l’artisanat Wissembourg dimanche 17 mai 2026.
Wissembourg
Lez’arts des rues marché de l’art et de l’artisanat
Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Venez participer à ce marché de la création qui regroupera plus de 65 artistes ! Des animations artistiques ainsi qu’une buvette et de la petite restauration seront prévues.
Venez participer à ce marché de la création qui regroupera plus de 65 artistes ! Des animations artistiques ainsi qu’une buvette et de la petite restauration seront prévues. 0 .
Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 10 71 jouanpascal@aol.com
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English :
Come and take part in this creative market featuring over 65 artists! Artistic animations, refreshments and snacks will be provided.
L’événement Lez’arts des rues marché de l’art et de l’artisanat Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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