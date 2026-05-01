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Pentecôte au café l’Escale Wissembourg

Pentecôte au café l’Escale Wissembourg

Pentecôte au café l’Escale Wissembourg vendredi 22 mai 2026.

Adresse : 49 rue Nationale

Ville : 67160 Wissembourg

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0

Wissembourg

Pentecôte au café l’Escale

49 rue Nationale Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-24 23:59:00

Date(s) :
2026-05-22

À l’occasion des festivités de Pentecôte, le café s’associe à l’événement en vous offrant de belles animations.
À l’occasion des festivités de Pentecôte, le café s’associe à l’événement en vous offrant de belles animations. 0  .

49 rue Nationale Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est   cafe_escale@mailo.com

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English :

For the Pentecost festivities, the café is joining in the fun with some great entertainment.

L’événement Pentecôte au café l’Escale Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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