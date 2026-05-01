Wissembourg

Pentecôte au café l’Escale

49 rue Nationale Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-24 23:59:00

Date(s) :

2026-05-22

À l’occasion des festivités de Pentecôte, le café s’associe à l’événement en vous offrant de belles animations.

À l’occasion des festivités de Pentecôte, le café s’associe à l’événement en vous offrant de belles animations. 0 .

49 rue Nationale Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est cafe_escale@mailo.com

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English :

For the Pentecost festivities, the café is joining in the fun with some great entertainment.

L’événement Pentecôte au café l’Escale Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte