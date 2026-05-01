À la découverte des plantes sauvages Wissembourg
À la découverte des plantes sauvages Wissembourg dimanche 10 mai 2026.
Wissembourg
À la découverte des plantes sauvages
Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 15:30:00
Date(s) :
2026-05-10
Uniquement en allemand. Sur un circuit d’environ 6 km près de Wissembourg, un guide nature vous fera découvrir les plantes sauvages de la région.
Uniquement en allemand. Sur un circuit d’environ 6 km près de Wissembourg, un guide nature vous fera découvrir les plantes sauvages de la région. Celles que nous appelons aujourd’hui les mauvaises herbes permettaient autrefois bien souvent aux hommes de ses nourrir. lors d’une pause, un petit en-cas à base de plantes sera proposé. .
Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 95 64 info@up-pamina-vhs.org
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English :
In German only. On a 6 km circuit near Wissembourg, a nature guide will help you discover the wild plants of the region.
L’événement À la découverte des plantes sauvages Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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