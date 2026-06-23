La chasse maudite conte d’un malgré-nous Wissembourg

Wissembourg

La chasse maudite conte d’un malgré-nous

1 Place Martin Bucer Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-25 18:00:00

fin : 2026-08-25 19:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Récit mythique et universel narrant la relation d’un petit-fils et de son papi. Il raconte la cosmogonie et la mythologie alsacienne, les croyances païennes, le dieu cerf, les cigognes, l’uniforme vert-de-gris maudit de la wehrmacht et ceux qui, de force, l’ont porté et ont été emportés dans cette chasse infernale.

Jean aime jouer à la guerre. Un jour, il découvre, dans une boîte, de vieux documents nazis. Sur plusieurs d’entre eux, il reconnaît la photo de son papi. Jean s’empresse de lui demander si c’est un nazi, mais son grand-père lui répond par un conte alsacien la chasse maudite.

La chasse maudite, conte d’un Malgré-nous est un récit mythique et universel. Il narre la relation d’un petit-fils et de son papi. Il raconte la cosmogonie et la mythologie alsacienne, les croyances païennes, le dieu cerf, les cigognes, l’uniforme vert-de-gris maudit de la wehrmacht et ceux qui, de force, l’ont porté et ont été emportés dans cette chasse infernale.

De et avec Jean Faessel Mise en scène Lénaic Eberlin Cie Le Tonnelet En partenariat avec les archives municipales de Wissembourg Théâtre conté à partir de 9 ans.

Représentation dans la cour de l’école Saint-Jean Olheyer, ancienne Kommandantur nazie (lieu de repli en cas de mauvais temps salle Marie Jaëll à la NEF). .

1 Place Martin Bucer Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 7 68 38 45 83 cieletonnelet@gmail.com

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English :

A mythical and universal tale recounting the relationship between a grandson and his grandfather. It tells of Alsatian cosmogony and mythology, pagan beliefs, the stag god, storks, the cursed verdigris uniform of the Wehrmacht, and those who were forced to wear it and were swept away into that hellish hunt.

L’événement La chasse maudite conte d’un malgré-nous Wissembourg a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme de l’Alsace Verte