Conférence Paul Bertololy, médecin et écrivain Wissembourg
mercredi 23 septembre 2026 · Wissembourg
Informations pratiques
Wissembourg
Conférence Paul Bertololy, médecin et écrivain
4 place des Carmes Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-23 14:30:00
fin : 2026-09-23 16:30:00
Date(s) :
2026-09-23
Découvrez la vie et l’œuvre de Paul Bertololy, médecin de campagne à Lembach pendant près de 46 ans et écrivain d’expression allemande.
Découvrez la vie et l’œuvre de Paul Bertololy, médecin de campagne à Lembach pendant près de 46 ans et écrivain d’expression allemande. Profondément attaché aux Vosges du Nord, il a marqué son époque par ses nombreux romans, nouvelles et récits, conciliant avec passion son métier de médecin et son talent d’auteur. Cette conférence retrace le parcours singulier de cette personnalité locale méconnue en France, mais largement reconnue dans le monde germanophone. .
4 place des Carmes Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 75 19
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English :
Discover the life and work of Paul Bertololy, a country doctor in Lembach for nearly 46 years and a German-language writer.
L’événement Conférence Paul Bertololy, médecin et écrivain Wissembourg a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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