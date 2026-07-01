Informations pratiques

Wissembourg

Spectacle du centre aéré

Place Martin Bucer Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Comédie musicale présentée par les enfants du centre aéré.

Comédie musicale présentée par les enfants du centre aéré. 0 .

Place Martin Bucer Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 00 52 sainttjean.wissembourg@gmail.com

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English :

A musical comedy performed by the children of the center.

L’événement Spectacle du centre aéré Wissembourg a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte