UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Wissembourg

Spectacle du centre aéré Wissembourg

vendredi 31 juillet 2026 · Wissembourg

Spectacle du centre aéré Wissembourg

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place Martin Bucer
Ville
67160 Wissembourg
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Wissembourg

Spectacle du centre aéré

Place Martin Bucer Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Comédie musicale présentée par les enfants du centre aéré.
Comédie musicale présentée par les enfants du centre aéré. 0  .

Place Martin Bucer Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 00 52  sainttjean.wissembourg@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A musical comedy performed by the children of the center.

L’événement Spectacle du centre aéré Wissembourg a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

À voir aussi à Wissembourg (Bas-Rhin)