Spectacle du centre aéré Wissembourg
vendredi 31 juillet 2026 · Wissembourg
Informations pratiques
Wissembourg
Spectacle du centre aéré
Place Martin Bucer Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Comédie musicale présentée par les enfants du centre aéré.
Comédie musicale présentée par les enfants du centre aéré. 0 .
Place Martin Bucer Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 00 52 sainttjean.wissembourg@gmail.com
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English :
A musical comedy performed by the children of the center.
L’événement Spectacle du centre aéré Wissembourg a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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