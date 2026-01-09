Festival de Food Truck Wissembourg
samedi 5 septembre 2026 · Wissembourg
Informations pratiques
Wissembourg
Festival de Food Truck
10 rue du Chapitre Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-05 11:00:00
fin : 2026-09-06 20:00:00
Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06
Participez à ce week-end festif avec de nombreux food-trucks proposant des cuisines variées venant d’une dizaine de pays ! Des concerts et des jeux en tout genre seront également au programme !
Participez à ce week-end festif avec de nombreux food-trucks proposant des cuisines variées venant d’une dizaine de pays ! Dans un cadre bucolique, des concerts et des jeux en tout genre seront également au programme ! .
10 rue du Chapitre Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 01 60 84 manifestations.artco@gmail.com
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English :
Join us this festive weekend for a variety of food trucks offering cuisines from about ten different countries! Concerts and all kinds of games will also be on the program!
L’événement Festival de Food Truck Wissembourg a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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