Informations pratiques

Wissembourg

Festival de Food Truck

10 rue du Chapitre Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-05 11:00:00

fin : 2026-09-06 20:00:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

Participez à ce week-end festif avec de nombreux food-trucks proposant des cuisines variées venant d’une dizaine de pays ! Des concerts et des jeux en tout genre seront également au programme !

Participez à ce week-end festif avec de nombreux food-trucks proposant des cuisines variées venant d’une dizaine de pays ! Dans un cadre bucolique, des concerts et des jeux en tout genre seront également au programme ! .

10 rue du Chapitre Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 01 60 84 manifestations.artco@gmail.com

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English :

Join us this festive weekend for a variety of food trucks offering cuisines from about ten different countries! Concerts and all kinds of games will also be on the program!

L’événement Festival de Food Truck Wissembourg a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme de l’Alsace Verte