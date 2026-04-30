Mundat Entres les lignes Wissembourg
Mundat Entres les lignes Wissembourg vendredi 12 juin 2026.
Wissembourg
Mundat Entres les lignes
Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12 14:30:00
fin : 2026-06-12 16:45:00
Date(s) :
2026-06-12
Balade insolite au cœur d’une forêt fascinante pour découvrir une nature préservée. Un moment hors du temps, entre histoire, nature et curiosités géographiques. Sur inscription.
Partez pour une balade insolite au cœur du Mundat, cette forêt fascinante de 680 hectares, unique en France car partiellement située en territoire allemand tout en restant gérée par l’ONF !
Au fil d’un petit circuit jalonnée de bornes frontières, vous découvrirez une nature préservée, mais aussi les surprenants dessous historiques de cette enclave française hors du territoire.
Vivez un moment hors du temps, entre histoire, nature et curiosités géographiques. .
Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 95 64 info@up-pamina-vhs.org
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English :
An unusual walk in the heart of a fascinating forest to discover unspoilt nature. A moment out of time, between history, nature and geographical curiosities. Registration required.
L’événement Mundat Entres les lignes Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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