Exposition Auguste Schaaf Wissembourg
Exposition Auguste Schaaf Wissembourg samedi 20 juin 2026.
Wissembourg
Exposition Auguste Schaaf
2 place du Saumon Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Découvrez l’exposition Auguste SCHAAF L’étonnant parcours d’un Wissembourgeois au sein d’un magnifique bâtiment.
Découvrez l’exposition Auguste SCHAAF L’étonnant parcours d’un Wissembourgeois au sein d’un magnifique bâtiment. 0 .
2 place du Saumon Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 84 communication@wissembourg.fr
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English :
Discover the exhibition Auguste SCHAAF The astonishing career of a Wissembourg in a magnificent building.
L’événement Exposition Auguste Schaaf Wissembourg a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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