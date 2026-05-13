Wissembourg

Exposition Auguste Schaaf

2 place du Saumon Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Découvrez l’exposition Auguste SCHAAF L’étonnant parcours d’un Wissembourgeois au sein d’un magnifique bâtiment.

Découvrez l’exposition Auguste SCHAAF L’étonnant parcours d’un Wissembourgeois au sein d’un magnifique bâtiment. 0 .

2 place du Saumon Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 84 communication@wissembourg.fr

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English :

Discover the exhibition Auguste SCHAAF The astonishing career of a Wissembourg in a magnificent building.

L’événement Exposition Auguste Schaaf Wissembourg a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de l’Alsace Verte