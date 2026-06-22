La Swarée Dj Swa Wissembourg
La Swarée Dj Swa Wissembourg samedi 4 juillet 2026.
Wissembourg
La Swarée Dj Swa
10 rue du Chapitre Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 21:00:00
fin : 2026-07-05 01:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Venez vous ambiancer au rythme de musiques des DJs DJ EARN de 21h à 23h et DJ SWA de 23h à 1h30.
Venez vous ambiancer au rythme de musiques des DJs DJ EARN de 21h à 23h et DJ SWA de 23h à 1h30.
Restauration & buvette sur place proposée par Ex Nihilo. 0 .
10 rue du Chapitre Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 84 communication@wissembourg.fr
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English :
Come dance the night away to the beats of DJ EARN from 9:00 p.m. to 11:00 p.m. and DJ SWA from 11:00 p.m. to 1:30 a.m.
L’événement La Swarée Dj Swa Wissembourg a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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