Wissembourg

La Swarée Dj Swa

10 rue du Chapitre Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 21:00:00

fin : 2026-07-05 01:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Venez vous ambiancer au rythme de musiques des DJs DJ EARN de 21h à 23h et DJ SWA de 23h à 1h30.

Venez vous ambiancer au rythme de musiques des DJs DJ EARN de 21h à 23h et DJ SWA de 23h à 1h30.

Restauration & buvette sur place proposée par Ex Nihilo. 0 .

10 rue du Chapitre Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 84 communication@wissembourg.fr

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English :

Come dance the night away to the beats of DJ EARN from 9:00 p.m. to 11:00 p.m. and DJ SWA from 11:00 p.m. to 1:30 a.m.

L’événement La Swarée Dj Swa Wissembourg a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte