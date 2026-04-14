Le saviez-vous ?, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen
Le saviez-vous ?, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen mardi 2 juin 2026.
Le saviez-vous ? 2 – 30 juin Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T23:59:59+02:00
Fin : 2026-06-30T00:00:00+02:00 – 2026-06-30T19:00:00+02:00
Les bibliothèques célèbrent le mois des fiertés !Savez-vous ce que veut dire LGBT+ ? Ce que veut dire non-binaire ? La différence entre genre et sexe biologique ? La bibliothèque de la Grand’Mare se pare de ses plus belles couleurs et passera le mois de juin parsemée de petite cartes pleines d’informations.
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Les bibliothèques célèbrent le mois des fiertés.
© Fiertés Colorées
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