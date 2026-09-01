Informations pratiques

Colmar

Le Schwimrun

37 rue Denis Papin Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Vous rêvez de marcher sur l’eau ? Venez même courir dessus (avant de vous faire rattraper par la gravité) au Schwimrun de Colmar !

Le swimrun, c’est l’art d’enchaîner de multiples fois natation et course à pied sans jamais se changer vous nagez avec vos baskets et courez avec plaquettes-pullboy.

Vous rêvez de marcher sur l’eau ? Venez même courir dessus (avant de vous faire rattraper par la gravité) au Schwimrun de Colmar !

Le swimrun, c’est l’art d’enchaîner de multiples fois natation et course à pied sans jamais se changer vous nagez avec vos baskets et courez avec plaquettes-pullboy.

Le TAC Colmar propose plusieurs formats pour vous essayer à la discipline

– Aquathlon adultes en solo ou relais à 2, avec aire de transition pour changer de matériel entre les disciplines,

– Aquathlon solo jeune (jusqu’à minimes) avec aire de transition pour changer de matériel entre les disciplines,

– Swimrun (par équipe de 2) sans aire de transition avec matériel embarqué dès la ligne de départ pour tout le parcours

Et en nouveauté cette année le p’tit Relais des familles qui permet à un duo enfant/adulte de partager un moment fun et de découvrir les disciplines enchainées, sans pression. .

37 rue Denis Papin Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 22 22 47 22

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English :

Do you dream of walking on water? Come run on it (before gravity catches up with you) at the Colmar Swimrun!

Swimrun is the art of alternating between swimming and running multiple times without ever changing clothes: you swim in your sneakers and run with pullbuoys.

L’événement Le Schwimrun Colmar a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme de Colmar