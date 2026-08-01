Informations pratiques

Cauterets

Le Science Tour des Pyrénées

Esplanade des œufs CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 10:00:00

fin : 2026-08-24 17:00:00

Date(s) :

2026-08-24

LES PETITS DÉBROUILLARDS, vous proposent le Science Tour de massif pleins phares sur les Pyrénées. Nous y proposons gratuitement et librement aux touristes et habitants des animations scientifiques autour des ressources montagnardes.

Le réseau national des Petits Débrouillards est le premier réseau associatif de culture scientifique et technique en France. Nous proposons aux enfants, jeunes et grand public, des activités et ateliers scientifiques et techniques, et participons aux débats de société sur l’éducation et la culture.

Petits et grands embarquent ainsi pour le Science Tour des Petits Débrouillards avec C’est Pas Sorcier ! À bord de l’un de nos camions-laboratoires, chacun est invité à redécouvrir le questionnement et la démarche scientifique. Comme Fred et Jamy, nos animateurs proposent aux vacanciers d’explorer une thématique vins, alimentation, climat, numérique… Pour dénicher les scientifiques de demain ? Certainement, mais surtout pour démultiplier les lieux de pratique des sciences et techniques, au plus près des publics. .

Esplanade des œufs CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 44 07 71 75

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English :

LES PETITS DÉBROUILLARDS, offer you the massif Science Tour : spotlight on the Pyrenees. We offer tourists and locals free scientific activities based on mountain resources.

L’événement Le Science Tour des Pyrénées Cauterets a été mis à jour le 2026-07-31 par OT de Cauterets|CDT65