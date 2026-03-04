Le Secret des Mésanges, Espace Aragon, Lancey

Le Secret des Mésanges Mercredi 11 mars, 14h30 Espace Aragon Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T14:30:00+01:00 – 2026-03-11T15:36:00+01:00

Fin : 2026-03-11T14:30:00+01:00 – 2026-03-11T15:36:00+01:00

Séance suivie d’un goûter offert et d’un atelier.

Espace Aragon 19 bis, boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot Lancey 38190 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1335#showmovie?id=6DYMR »}]

Cine gouter – Lucie, petite fille dégourdie de 10 ans, vient passer quelques jours de vacances avec sa mère, Caroline. Celle-ci est archéologue et participe à des fouilles à la campagne avec Pierro… Espace Aragon Le Secret des Mésanges