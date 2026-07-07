Le secret des mésanges Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement
mardi 23 février 2027 · Avenue Raimu · Marseille 14e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 14e Arrondissement
Le secret des mésanges
Du mardi 23 au mercredi 24 février 2027 de 14h30 à 15h50. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-23 14:30:00
fin : 2027-02-24 15:50:00
Date(s) :
2027-02-23
Film d’animation pour familleEnfants
Lorsque Lucie, 9 ans, arrive à Bectoile pour les vacances, elle n’a aucune idée des aventures qui l’attendent ! Sa mère Caro y mène des fouilles archéologiques avec son collègue Pierrot. Cette dernière a grandi dans ce même village qui est aussi le théâtre d’un secret de famille que Lucie s’apprête à découvrir. Guidée par un couple de mésanges et avec l’aide de son nouvel ami Yann, Lucie est bien décidée à se plonger dans son histoire familiale. Des sous-sols d’un château en ruine à une vieille caravane oubliée à l’orée des bois, cette aventure les mènera de surprises insolites en fabuleuses découvertes ! .
Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 65 17 77
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English :
Animated film for the whole family
L’événement Le secret des mésanges Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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