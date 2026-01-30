Thann

Le secret du Rangen

place Joffre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-01 13:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Partez à la découverte de Thann entre patrimoine, légendes et vignoble. Une balade immersive au cœur du Grand Cru Rangen ponctuée de rencontres insolites, avant une dégustation de vins et de spécialités du terroir.

Découvrez Thann autrement à travers une expérience immersive mêlant patrimoine, légendes, vignoble et gastronomie. Au fil d’un parcours au cœur de la ville, des ruines de l’Engelbourg et du Grand Cru Rangen, laissez-vous surprendre par des personnages légendaires et les récits qui ont façonné ce territoire. L’expérience se conclut par une découverte du terroir et une dégustation commentée de vins accompagnés de spécialités locales. .

place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

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English :

Set out to explore Thann, with its heritage, legends, and vineyards. An immersive stroll through the heart of the Rangen Grand Cru, punctuated by unexpected encounters, followed by a tasting of wines and local specialties.

L’événement Le secret du Rangen Thann a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay