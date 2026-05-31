Le silence des pantoufles, Rita Plage, Villeurbanne
Le silence des pantoufles, Rita Plage, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
Le silence des pantoufles Samedi 20 juin, 18h30 Rita Plage Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T18:30:00+02:00 – 2026-06-20T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T18:30:00+02:00 – 2026-06-20T19:30:00+02:00
« Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles ». Un duo noise radiosonique en réaction à la montée des fascismes et à la « trumpisation » des discours, pour guitare expérimentale, pédales, trompette, mâchoire d’âne, mégaphone et archives radio.
À partir de 10 ans
Rita Plage 68 cours Tolstoï 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Ferrandière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Un duo noise radiosonique en réaction à la montée des fascismes et à la « trumpisation » des discours.
©DR
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