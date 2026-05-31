Le silence des pantoufles, Rita Plage, Villeurbanne

Le silence des pantoufles Samedi 20 juin, 18h30 Rita Plage Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T18:30:00+02:00 – 2026-06-20T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T18:30:00+02:00 – 2026-06-20T19:30:00+02:00

« Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles ». Un duo noise radiosonique en réaction à la montée des fascismes et à la « trumpisation » des discours, pour guitare expérimentale, pédales, trompette, mâchoire d’âne, mégaphone et archives radio.

À partir de 10 ans

Rita Plage 68 cours Tolstoï 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Ferrandière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Un duo noise radiosonique en réaction à la montée des fascismes et à la « trumpisation » des discours.

©DR