Le Soleil a rendez-vous avec la Lune promenade spectacle nocturne au château de Pontécoulant Pontécoulant

Informations pratiques

Pontécoulant

Le Soleil a rendez-vous avec la Lune promenade spectacle nocturne au château de Pontécoulant

Château de Pontécoulant Pontécoulant Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 20:30:00

fin : 2026-08-09 23:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Le Soleil a rendez-vous avec la Lune promenade spectacle nocturne au château de Pontécoulant avec l’association Le Dit de L’eau. Vivez une expérience sensorielle unique quelques jours avant l’éclipse solaire !

Promenade-spectacle nocturne entre science, poésie, musique, cirque et astronomie

Vivez une expérience sensorielle unique quelques jours avant l’éclipse solaire !

Du sous-bois au parc, du ruisseau à l’étang, tout glisse. Le jour lui-même disparaît dans le soir.

Profitons de la fraîche, allons au château. Tours et détours pour nous y rendre, le temps est doux, soyons curieux de tout un reflet, une pierre, un feuillage, un silence, un son, des jeux d’ombres, une rencontre silencieuse.

Comme si les astres, eux aussi, entraient dans la danse.

La nuit hésite, prend son temps. Et l’on ne sait plus très bien si l’on regarde le ciel… ou une vieille chanson devenue paysage.

Le soleil a rendez-vous avec la lune. Mais la lune n’est pas là…

La promenade-spectacle est payante et se déroule en effectif limité afin de préserver la qualité de l’expérience.

L’observation du ciel, organisée dans le cadre de la Nuit des Étoiles, est incluse dans le parcours gratuitement pour les participants à la promenade-spectacle.

Les réservations sont assurées par le Le Dit de l’Eau.

Places limitées Réservation conseillée.

Tarifs

• Adulte 14 €

• Moins de 12 ans 7 €

Réservation et règlement en ligne. Paiement possible sur place, dans la limite des places disponibles.

Parcours (3h | 5 km)

Parcours vallonné prévoir chaussures de marche et lampe de poche

Animaux non autorisés .

Château de Pontécoulant Pontécoulant 14110 Calvados Normandie +33 6 23 22 13 37

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English : Le Soleil a rendez-vous avec la Lune promenade spectacle nocturne au château de Pontécoulant

The Sun Meets the Moon: a night-time walking tour at Pontécoulant Castle with the Le Dit de L’eau association. Enjoy a unique sensory experience just a few days before the solar eclipse!

L’événement Le Soleil a rendez-vous avec la Lune promenade spectacle nocturne au château de Pontécoulant Pontécoulant a été mis à jour le 2026-07-21 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie