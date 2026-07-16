Le Soleil ne dort presque pas . Christine Giraud, Isola Village (06), Isola

Informations pratiques

Le Soleil ne dort presque pas . Christine Giraud Vendredi 31 juillet, 18h00 Isola Village (06) Alpes Maritimes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T18:00:00+02:00 – 2026-07-31T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T18:00:00+02:00 – 2026-07-31T19:00:00+02:00

À l’approche du solstice d’été, lorsque la nuit devient presque inexistante, une voix raconte la lumière. Le public est invité à un voyage à travers les terres du Nord et de l’Est de l’Europe, où les mythes du soleil et du feu accompagnent les communautés depuis des siècles.

Les contes se succèdent et se répondent : amours impossibles entre jour et nuit, fées dansant à la Saint-Jean, créatures des lisières, dieux lancés dans un concours de devinettes, mères solaires et chemins de lumière dans le ciel. Chants et musiques traditionnels prolongent ces récits et en soutiennent le rythme, comme un écho venu de la terre et des flammes.

La nuit du solstice devient alors un temps suspendu, une célébration du vivant, où l’on se rassemble autour du feu pour rappeler que la lumière revient toujours, et qu’elle ne disparaît jamais tout-à-fait, tant qu’elle est racontée et chantée.

Par Christine Giraud

Isola Village (06) Isola Village. Jardin d’enfants 06420 Isola 06420 Alpes Maritimes Provence Alpes Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 86 62 28 39 »}]

Au solstice d’été, quand la nuit devient presque inexistante, une voix raconte la lumière. On se rassemble autour du feu pour rappeler que la lumière revient toujours, si elle est racontée et chantée.