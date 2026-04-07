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AGENDA · Pleumeur-Bodou

Le Soleil, notre étoile Route du Radôme Pleumeur-Bodou

mardi 7 avril 2026 · Route du Radôme · Pleumeur-Bodou

Informations pratiques

Début
mardi 7 avril 2026
Fin
mardi 28 avril 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Route du Radôme
Adresse
Planétarium de Bretagne
Ville
22560 Pleumeur-Bodou
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pleumeur-Bodou

Le Soleil, notre étoile

Route du Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 17:00:00
fin : 2026-10-20 18:00:00

Date(s) :
2026-04-07 2026-07-09 2026-10-20 2026-10-27

Le Soleil éclaire notre monde depuis 4,5 milliards d’année. Considéré comme une étoile naine, il consomme pourtant 600 millions de tonnes d’hydrogène par seconde. Découvrez les secrets de notre étoile avec des images spectaculaires !

Dès 12 ans

Ouverture des portes 30 minutes avant la 1ère séance
il est conseillé d’arriver 20 minutes avant le début.
Durée moyenne de projection 45 à 50 minutes.
Il est impossible de rentrer en cours de séance.
Les enfants de moins de 15 ans doivent venir accompagnés.   .

Route du Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 69 15 80 32 

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English :

L’événement Le Soleil, notre étoile Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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