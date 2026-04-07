Le Soleil, notre étoile Route du Radôme Pleumeur-Bodou
mardi 7 avril 2026 · Route du Radôme · Pleumeur-Bodou
Informations pratiques
Pleumeur-Bodou
Le Soleil, notre étoile
Route du Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 17:00:00
fin : 2026-10-20 18:00:00
Date(s) :
2026-04-07 2026-07-09 2026-10-20 2026-10-27
Le Soleil éclaire notre monde depuis 4,5 milliards d’année. Considéré comme une étoile naine, il consomme pourtant 600 millions de tonnes d’hydrogène par seconde. Découvrez les secrets de notre étoile avec des images spectaculaires !
Dès 12 ans
Ouverture des portes 30 minutes avant la 1ère séance
il est conseillé d’arriver 20 minutes avant le début.
Durée moyenne de projection 45 à 50 minutes.
Il est impossible de rentrer en cours de séance.
Les enfants de moins de 15 ans doivent venir accompagnés. .
Route du Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 69 15 80 32
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English :
L’événement Le Soleil, notre étoile Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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