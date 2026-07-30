UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Le solo de Julien Cottereau Théâtre de la rue de belleville Nantes

vendredi 11 septembre 2026 · Théâtre de la rue de belleville · Nantes

Le solo de Julien Cottereau Théâtre de la rue de belleville Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
Théâtre de la rue de belleville
Adresse
19 rue de Belleville, Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
payant tarif plein : 22€tarif réduit : 17€tarif - 12 ans : 12€

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-11 20:30 – 21:40
Gratuit : non payant tarif plein : 22€tarif réduit : 17€tarif – 12 ans : 12€ En famille, Tout public 

Loin d’être seul sur scène, Julien Cottereau compose avec son corps, sa voix et s’harmonise avec les spectateurs. Il aime raconter des histoires avec les gens, pour faire rire, surprendre et faire surgir le merveilleux de l’enfance. Ce clown-mime-bruiteur a tourné pendant 10 ans avec le Cirque du Soleil, et depuis quelques années déjà, il nous fait l’amitié de venir jouer Rue de Belleville.Molière de la révélation théâtrale avec son spectacle IMAGINE-TOI, Julien Cottereau revient une nouvelle fois nous émerveiller.Un spectacle de la compagnie de la LibertéDe et avec Julien Cottereau

Théâtre de la rue de belleville Nantes 44100

Julien Cottereau


Afficher la carte du lieu Théâtre de la rue de belleville et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)