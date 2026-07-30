Le solo de Julien Cottereau Théâtre de la rue de belleville Nantes
vendredi 11 septembre 2026 · Théâtre de la rue de belleville · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-11 20:30 – 21:40
Gratuit : non payant tarif plein : 22€tarif réduit : 17€tarif – 12 ans : 12€ En famille, Tout public
Loin d’être seul sur scène, Julien Cottereau compose avec son corps, sa voix et s’harmonise avec les spectateurs. Il aime raconter des histoires avec les gens, pour faire rire, surprendre et faire surgir le merveilleux de l’enfance. Ce clown-mime-bruiteur a tourné pendant 10 ans avec le Cirque du Soleil, et depuis quelques années déjà, il nous fait l’amitié de venir jouer Rue de Belleville.Molière de la révélation théâtrale avec son spectacle IMAGINE-TOI, Julien Cottereau revient une nouvelle fois nous émerveiller.Un spectacle de la compagnie de la LibertéDe et avec Julien Cottereau
Théâtre de la rue de belleville Nantes 44100
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