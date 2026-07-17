Le Souffle de Vie : suivez la création du verre soufflé, Atelier du Souffle de Vie, Sainte-Geneviève

Informations pratiques

Le Souffle de Vie : suivez la création du verre soufflé 19 et 20 septembre Atelier du Souffle de Vie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Assistez à la fabrication en direct d’objets en verre soufflé.

Les démonstrations, proposées en continu, seront accompagnées d’explications détaillées pour vous permettre de comprendre le processus de création, ainsi que le fonctionnement d’un atelier de verrerie.

Atelier du Souffle de Vie 29 rue du Commandant Montlebert 54700 Sainte-Genevieve Sainte-Geneviève 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est Après 10 ans à parcourir le monde, France, Suisse, USA, Canada, à se nourrir de verre soufflé et autres techniques, à lier de nouvelles amitiés autour de la même passion, l’Atelier Le Souffle de Vie pose ses valises sur la colline de Sainte-Geneviève, en Lorraine.

Depuis 2017, Lucie et Mathys insufflent vie et poésie dans chacune de leurs créations.

Chaque pièce, figée dans l’instant, s’accompagne d’un poème, évoquant légendes, mystères, symboles, histoires… Petite touche personnelle, émotionnelle, qui parfait l’objet dans son plus poétique univers, qui lui donne une âme tout simplement.

Assistez à la fabrication en direct d’objets en verre soufflé.

©le souffle de vie